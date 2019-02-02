Роналду не позбавлять державних нагрод через несплату податків

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду збереже державні нагороди Португалії, незважаючи на вирок у справі про несплату податків.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

У п'ятницю Рада почесних орденів країни прийняла рішення про те, що ситуація Роналду не підпадає під норми закону, згідно з якими гравець міг би позбутися державних нагород.

Роналду - кавалер ордена Великого хреста за заслуги перед Португалією у 2016 році після перемоги на чемпіонаті Європи.

Крім того, він був нагороджений Орденом Інфанта дона Енріке - національним лицарським орденом.

Роналду заплатить штраф 18,8 мільйона євро і отримав 23 місяці умовно за ухилення від сплати податків в Іспанії під час виступів за Реал.

Нагадаємо, що Ювентус сенсаційно вилетів з Кубка Італії.

Раніше Роналду встановив рекордне досягнення Серії А.

Джерело - El Mundo Deportivo.