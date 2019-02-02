Ювентус готовий переманити ще одного лідера Реала

Ювентус як і раніше має намір придбати захисника Реала Марсело.
Про це повідомляє Tuttosport.
Після закінчення сезону туринці запропонують за 30-річного бразильця 45 мільйонів євро, а самому гравцеві - оклад у розмірі 12 млн в рік.
Контракт захисника з Реалом розрахований до літа 2022 року.
При покупці Марсело Ювентус планує використати частину коштів, виручених від ймовірного продажу Алекса Сандро в один з топ-клубів АПЛ.
Раніше Ювентус сенсаційно вилетів з Кубка Італії.
Нагадаємо, що Роналду не позбавлять державних нагород.
Джерело - Tuttosport.