Ювентус готовий переманити ще одного лідера Реала

Ювентус як і раніше має намір придбати захисника Реала Марсело.

Про це повідомляє Tuttosport.

Після закінчення сезону туринці запропонують за 30-річного бразильця 45 мільйонів євро, а самому гравцеві - оклад у розмірі 12 млн в рік.

Контракт захисника з Реалом розрахований до літа 2022 року.

При покупці Марсело Ювентус планує використати частину коштів, виручених від ймовірного продажу Алекса Сандро в один з топ-клубів АПЛ.

Раніше Ювентус сенсаційно вилетів з Кубка Італії.

Нагадаємо, що Роналду не позбавлять державних нагород.

Джерело - Tuttosport.