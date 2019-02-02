Неймару загрожує шість років тюрми за махінації

Національний суд Іспанії відхилив клопотання Неймара щодо врегулювання справи про махінації мирним шляхом, тому бразильцю не вдасться уникнути судової тяганини/

Про це повідомляє AS.

Під прицілом Феміди буде розглядатись трансфер Неймара з бразильського Сантоса в Барселону. До суду на учасників угоди переходу Неймара подав інвестиційний фонд DIS, який мав частину прав на форварда. На думку представників організації, реальна сума трансферу була вище заявленої, і в підсумку фонд недоотримав гроші через змову сторін.

У справі також підозрюється батько зірки ПСЖ. Раніше повідомлялось, що форварду "світить" тюремний термін до 6-ти років.

Нагадаємо, Неймар через травму пропустить залишок сезону.

Також, Мессі мріє про повернення Неймара мріє про повернення Неймара в Барселону.