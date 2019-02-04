Мбаппе: Важко грати без Неймара

Нападник Парі Сен-Жермен і збірної Франції Кіліан Мбаппе назвав причину поразки в матчі проти Ліона.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми добре почали. Забили Ліону, який дав нам атакувати на початку поєдинку, перш ніж почати набирати обертів самому. Ліон мав можливості і забив, але у нас теж були шанси. Складно грати без Неймара. Це треба прийняти. Минулого сезону він теж отримав травму, і було б непогано не здійснювати подібних помилок, інакше це означало б, що ми нічого не навчилися", - зізнався Мбаппе.