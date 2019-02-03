Тухель не дуже задоволений транфером ПСЖ

У це трансферне вікно ПСЖ зміг оформити лише один трансфер - був підписаний Паредес із Зеніту.

Про це розповів Томас Тухель для Goal.

"Якщо ви мене запитаєте, чи задоволений я повністю складом, то я відповім, що немає. Я не злий, я багато розумію. Січень такий місяць, коли важко перехопити топових гравців. Хто хоче втратити своїх лідерів? Ніхто не хоче. Ми належний продовжити роботу з нашим спортивним директором, щоб продовжувати поліпшувати наш клуб", - сказав Томас Тухель.