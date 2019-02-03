Енріке покине ПСЖ

Антеро Енріке, який зараз посідає посаду спортивного директора ПСЖ, покине клуб в кінці сезону.

Про це повідомляє Le Parisien.

Французький клуб програв боротьбу Барселоні за Френкі Де Йонга. Плюс, в цілому провів невиразну трансферну політику взимку, підписавши лише одного гравця.

Енріке посідав цю посаду з червня 2017 року.

Новим спортивним директором ПСЖ повинен стати Арсен Венгер, який з літа сидить без роботи.

Нагадаємо, Лідер Челсі скасував зустріч з босами ПСЖ, щоб не переходити до французького клубу.

Раніше повідомлялося, Венгер прокоментував чутки про перехід в Мілан.

Джерело - Le Parisien.