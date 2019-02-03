Енріке покине ПСЖ

Антеро Енріке, який зараз посідає посаду спортивного директора ПСЖ, покине клуб в кінці сезону.
Про це повідомляє Le Parisien.
Французький клуб програв боротьбу Барселоні за Френкі Де Йонга. Плюс, в цілому провів невиразну трансферну політику взимку, підписавши лише одного гравця.
Енріке посідав цю посаду з червня 2017 року.
Новим спортивним директором ПСЖ повинен стати Арсен Венгер, який з літа сидить без роботи.
Нагадаємо, Лідер Челсі скасував зустріч з босами ПСЖ, щоб не переходити до французького клубу.
Раніше повідомлялося, Венгер прокоментував чутки про перехід в Мілан.
Джерело - Le Parisien.