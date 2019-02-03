Циганков - найкращий футболіст України

Мій профіль

Ястремська тріумфувала у валідольному фіналі в Таїланді

Сьогодні 14:33 1966
Ястремська переписала історію українського тенісу двома рекордами
Сьогодні 16:00 1587
Ломаченко привітав російського боксера з перемогою. ФОТО
Сьогодні 15:07 1407
Ястремська присвятила перемогу мамі. ВІДЕО
Сьогодні 14:54 1729
Бех здобула золото в персьюті
Сьогодні 14:03 651
Ястремська - Томлянович: переможець визначиться в третьому сеті
Сьогодні 13:22 966
Дема зіграє у фіналі турніру в Анталії
Сьогодні 13:03 670
Ястремська в першому сеті знищила Томлянович
Сьогодні 12:45 720
Маліновський віддав дві гольові передачі. ВІДЕО
Сьогодні 10:25 793
Ястремська уперше в кар'єрі увійде у ТОП-40 світового рейтингу
Сьогодні 10:18 1283
Навколо спорту
Блоги
Найжахливіше фото дня. Гравцю Редінга наступили на обличчя бутсою. 18+
Найжахливіше фото дня. Гравцю Редінга наступили на обличчя бутсою. 18+ Валерій Ручка
Сьогодні 17:00 882
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 20:36 1330
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 18:55 762
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:45 651
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:00 854
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 20:11 1126
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:55 1322
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:46 755
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:33 891
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:11 660
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:35 Футбол Шахтар поступився сербському Партизану 131
18:17 Теніс Стаховський здобув перемогу у першому колі кваліфікації 369
18:00 Баскетбол Торонто - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА 356
17:59 Бокс WBC планує ввести додаткове зважування 374
17:45 Футбол Прийма може продовжити кар'єру в Білорусі 420
17:15 Теніс Дема виграла турнір ITF 971
17:00 Блог Найжахливіше фото дня. Гравцю Редінга наступили на обличчя бутсою. 18+ 882
16:50 Футбол Циганков - найкращий футболіст України 869 1
16:26 Футбол Почалися підводні пошуки зниклого літака, на якому летів Сала 521
16:11 Біатлон Санітра: Семенов мав час добре підготуватися до стартів 453
16:00 Теніс Ястремська переписала історію українського тенісу двома рекордами 1587
15:56 Бокс Коммі: Не хочу думати пробій з Ломаченком 633
15:54 Футбол Шахтар - Партизан: гірники назвали стартовий склад на матч 568
15:29 Футбол Рома — Мілан: де дивитися матч 22 туру серії А 527
15:29 Навколо спорту Клуб НХЛ подав до суду на легендарного репера через марихуану 288
15:07 Бокс Ломаченко привітав російського боксера з перемогою. ФОТО 1407
14:54 Теніс Ястремська присвятила перемогу мамі. ВІДЕО 1729
14:33 Теніс Ястремська тріумфувала у валідольному фіналі в Таїланді 1966
14:17 Теніс Ястремська - Томлянович: онлайн-трансляція 6858
14:03 Біатлон Бех здобула золото в персьюті 651
13:49 Футбол Шахтар — Партизан: де дивитися контрольний поєдинок 689
13:22 Теніс Ястремська - Томлянович: переможець визначиться в третьому сеті 966
13:03 Теніс Дема зіграє у фіналі турніру в Анталії 670
12:45 Теніс Ястремська в першому сеті знищила Томлянович 720
12:29 Футбол Лестер — Манчестер Юнайтед: де дивитися матч 25 туру АПЛ 459

Циганков - найкращий футболіст України

Сьогодні 16:50 869 1
Циганков - найкращий футболіст України

 

Найращим футболістом України 2018 року став півзахисник Динамо Віктор Циганков.

Про це повідомляє goldtalant.com.ua.

Віктору Циганкову за шестирічну історію проекту Золотий Талант вдалося тричі зайняти перше місце за підсумками року. У 2016-му Циганков виграв референдум в категорії U-19, а у 2017-му - в категорії U-21. 2018-го динамівець підтвердив свою перевагу. Також Циганков - перший, кому вдалося виграти в одній віковій категорії звання гравця року двічі.

Але якщо в 2017-му його перевага перед Миколою Матвієнком в фінальному раунді опитування склала лише 64 бали (а з урахуванням всіх бонусів скоротилося до 48), то зараз Циганков відірвався від Мар'яна Шведа на 157 балів. А з урахуванням бонусів - на 168.

Нагадаємо, Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Циганков - одна з головних цілей Роми.

 

 

 

Джерело - Золотий талант.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()