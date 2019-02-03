Циганков - найкращий футболіст України

Найращим футболістом України 2018 року став півзахисник Динамо Віктор Циганков.

Про це повідомляє goldtalant.com.ua.

Віктору Циганкову за шестирічну історію проекту Золотий Талант вдалося тричі зайняти перше місце за підсумками року. У 2016-му Циганков виграв референдум в категорії U-19, а у 2017-му - в категорії U-21. 2018-го динамівець підтвердив свою перевагу. Також Циганков - перший, кому вдалося виграти в одній віковій категорії звання гравця року двічі.

Але якщо в 2017-му його перевага перед Миколою Матвієнком в фінальному раунді опитування склала лише 64 бали (а з урахуванням всіх бонусів скоротилося до 48), то зараз Циганков відірвався від Мар'яна Шведа на 157 балів. А з урахуванням бонусів - на 168.

Нагадаємо, Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Циганков - одна з головних цілей Роми.

Джерело - Золотий талант.