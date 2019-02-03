Ювентус не полишає спроб повернути Погба

Туринський Ювентус все ще хоче підписати Поля Погба.

Про це повідомляє джерело ilBiancoNero.

Поки в Манчестер Юнайтед тренером був Жозе Моуріньо, вірогідність того, що француз піде була вкрай висока. Однак після приходу Сульшера, Поль став демонструвати футбол топ рівня, і тепер він навряд чи захоче залишати Англію.

Чемпіон Італії впевнений, що у них є шанси на підписання гравця. Але навіть Аллегрі заявив, що зробити це буде важко.

Нагадаємо, що Ювентус готовий переманити ще одного лідера Реала.

Раніше повідомлялося, що Роналду не позбавлять державних нагрод через несплату податків.

Джерело - ilBiancoNero.