Динамо переграло ЦСКА на зборі в Іспанії. ВІДЕООГЛЯД

Динамо в першому матчі на другому тренувальному зборі в Іспанії впевнено обіграло софійський ЦСКА.

Старт матчу собі в актив записали кияни – вже на 3-й хвилині Віктор Циганков вивів свою команду вперед. Ще до перерви вже сам Вербич подвоїв перевагу "біло-синіх".

У другому таймі Динамо продовжило контролювати гру та створило декілька небезпечних моментів, але третій гол зуміло забити лише наприкінці поєдинку. Андрієвський класно пробив штрафний та поставив крапку у протистоянні.

Джерело - Чемпіон.