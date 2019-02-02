Тренер: Бурда - один з кращих у Європі

Захисник Динамо Микита Бурда суттєво додав у футбольних показниках за останній час.

Так вважає керівник дитячо-юнацької школи Динамо Олександр Іщенко.

"Була проведена велика робота, щоб він перейшов до нас. Спрацював постулат, що сильним можна стати серед сильних.

Тут кожне тренувальне заняття вимагало від гравця діяти з максимальною віддачею. Потихеньку гравець додавав. Сьогодні Бурда серед захисників, на мій погляд, один з кращих в Європі. А в Україні - кращий захисник", - сказав Іщенко в інтерв'ю Tribuna.com.

У поточному сезоні 23-річний українець провів 26 матчів у складі Динамо, у яких забив 1 гол і зробив 1 асист.

Нагадаємо, що інший захисник Динамо отримав травму.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо продовжить кар'єру в Іспанії.

Джерело - Трібуна.