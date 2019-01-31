Пиварич: Це Бог послав мені травму

Захисник Динамо Йосип Пиварич розказав про свою травму колінного суглоба.

Його цитує football24 з посиланням на Sportske Novosti.

"У понеділок обстеження лише підтвердило те, що я зрозумів вже на полі. На жаль, у мене було пошкодження трирічної давнини, і я знову відчув серйозну травму, але тільки вже на іншій нозі. Що я можу зробити, якщо таке відбувається? Можу лише сказати: в житті багатьом людям ще гірше. Зараз, з одного боку, у мене є перевага, адже я знаю, що мене чекає, оскільки раніше переносив вже операцію і реабілітацію після такої травми.

Це дуже специфічне одужання, не просте очікування і відпочинок, а важка робота вже з другого дня після операції. Ця робота також є, психологічно напруженою і тривалою. Але я такий хлопець, що можу сотні разів повторити всі вправи і рухи, продовжувати рухатися вперед, коли це важко. Я сам для себе створив такий образ. Це Бог послав мені травму", - сказав Пиварич.