Феллаїні перейшов у китайський клуб

Манчестер Юнайтед підтвердив продаж півзахисника Маруана Феллаїні в китайський клуб Шаньдун Лунен.
Про це повідомляє офіційний сайт манкуніанців.
Про суму трансферу офіційної інформації немає, але раніше повідомлялося про 10 мільйонів фунтів.
31-річний Феллаїні в цьому сезоні провів 20 матчів, але при тренері Оле-Гуннар Сульшері майже не грає і вирішив змінити команду.
Бельгієць провів за МЮ 177 матчів.
Нагадаємо, Бекхема призначили директором англійського клубу. А Рух оголосив про призначення Кучука на посаду головного тренера.
Джерело - МЮ.