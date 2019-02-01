Феллаїні перейшов у китайський клуб

Манчестер Юнайтед підтвердив продаж півзахисника Маруана Феллаїні в китайський клуб Шаньдун Лунен.

Про це повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

Про суму трансферу офіційної інформації немає, але раніше повідомлялося про 10 мільйонів фунтів.

31-річний Феллаїні в цьому сезоні провів 20 матчів, але при тренері Оле-Гуннар Сульшері майже не грає і вирішив змінити команду.

Бельгієць провів за МЮ 177 матчів.

Нагадаємо, Бекхема призначили директором англійського клубу. А Рух оголосив про призначення Кучука на посаду головного тренера.

Джерело - МЮ.