Уткін анонсував перехід Шапаренка в Росію

Динамівець Микола Шапаренко переїде в російський чемпіонат.

Про це написав одіозний російський журналіст Васілій Уткін у своєму каналі в Телеграмі.

"Сьогодні в Росії грають кращий захисник, а може і гравець, Грузії Кверквелія, приїхав Ракицький, через Росію проїхав Оділь Ахмедов, зараз тут Шомуродов, Селюк якогось славного казашонка піарить... В Єнісей через 3 дні після хайпового Ракицького приїхав не останній гравець української молодіжки Данченко. Щось не чути проклять. До речі, навіщо забувати практику Зінченко в Уфі?

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Це бізнес. Це кар'єри хлопців. Це хороший порядок. Краще, ніж семеро югославів по знижці. Це положення метрополії в футбольному просторі, яке Росії дістається задарма, як зазвичай. Може, цього разу вийде розпорядитися. Зараз ще Шапаренко приїде. Якщо не в Краснодар, то в Рубін. Життя перемагає гівнополітику", - написав Уткін.

Нагадаємо, раніше Уткін заявив, що Ракицький відкрив скриньку Бандери.

Джерело - Телеграм-канал Уткіна.