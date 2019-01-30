Російський журналіст: Ракицький відкрив скриньку Бандери

Ярослав Ракицький розумів усі ризики коли переходив з Шахтаря в Зеніт.

Так вважає російський журналіст і коментатор Василь Уткін.

"Хайп не припиниться. Це не Домагой Віда, який приїхав і поїхав. Особисто мене дуже тішить той факт, що людина перейшла в одну команду як би з двох. Прийшов у Зеніт, а пішов з Шахтаря і збірної України.

Мене абсолютно не цікавить питання комплектування збірної України. І, думаю, Ракицький прекрасно розумів свої ризики. Відкрив, так би мовити, скриньку Бандери.

Але Ярослав людина широких поглядів, коли я працював в Україні на Євро-2012, мені показували сюжет, знятий у нього вдома - там був золотий унітаз. Я маю на увазі колір. Бароко. Йому сподобається в Петербурзі", - написав Уткін у своєму Телеграм-каналі.