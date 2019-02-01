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Челсі повторив клубний антирекорд

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Челсі повторив клубний антирекорд

Лондонський футбольний клуб Челсі розгромно поступився Борнмуту і повторив свій клубний антирекорд.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Поєдинок Борнмут - Челсі в матчі 24-го туру чемпіонату Англії відбувся 30 січня і закінчився з рахунком 4:0. В історії АПЛ сині лише раз програвали з подібною різницею - 1996 року в матчі проти Ліверпуля (1:5).

Після 24-х турів англійської Прем'єр-ліги підопічні Мауріціо Саррі посідають 5 місце в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 47 очок.

Нагадаємо, нападник Челсі повернувся в Іспанію.

Також, Гвардіола не зміг побити рекорд Моурінью.

Джерело - dynamo.kiev.ua.

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