Гвардіола не зміг побити рекорд Моурінью. ФОТО

Манчестер Сіті зазнав поразки від Ньюкасла в поєдинку 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Таким чином, 48-річний головний тренер містян Пеп Гвардіола не зміг побити рекорд 56-річного фахівця Жозе Моуріньо за кількістю здобутих перемог у перших 100 матчах в АПЛ. У обох тренерів по 73 перемоги. На третьому місці розташувався 65-річний чилійський наставник Мануель Пеллегріні, у якого 65 перемог.
Водночас Моурінью в 100 перших матчах набрав більше очок, ніж Гвардіола - 237 проти 234-х.
Most wins after 100 Premier League games in charge:— Squawka Football (@Squawka) 29 січня 2019 р.
José Mourinho (73)
Pep Guardiola (73)
Manuel Pellegrini (65)
Alex Ferguson (62)
Roberto Mancini (62)
Pep denied the outright record. 😩 pic.twitter.com/6VS8nclbKT
Нагадаємо, Агуеро забив найшвидший гол Ман Сіті за 5 років. А після відставки Моурінью Погба набрав 10 очок за системою гол + пас.
Джерело - Чемпіон.