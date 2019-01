Гвардіола не зміг побити рекорд Моурінью. ФОТО

Манчестер Сіті зазнав поразки від Ньюкасла в поєдинку 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Таким чином, 48-річний головний тренер містян Пеп Гвардіола не зміг побити рекорд 56-річного фахівця Жозе Моуріньо за кількістю здобутих перемог у перших 100 матчах в АПЛ. У обох тренерів по 73 перемоги. На третьому місці розташувався 65-річний чилійський наставник Мануель Пеллегріні, у якого 65 перемог.

Водночас Моурінью в 100 перших матчах набрав більше очок, ніж Гвардіола - 237 проти 234-х.

Most wins after 100 Premier League games in charge:



José Mourinho (73)

Pep Guardiola (73)

Manuel Pellegrini (65)

Alex Ferguson (62)

Roberto Mancini (62)



