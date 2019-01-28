Нападник Челсі повернувся в Іспанію

Нападник Челсі Альваро Мората виступатиме за Атлетіко.

Про це повідомляє офіційний сайт мадридців.

Матрасники орендували 26-річного футболіста на півтора року.

Раніше повідомлялося, що за оренду мадридці заплатять 7,5 мільйона євро. У контракті буде присутня опція викупу гравця (40-45 мільйонів).

Мората вважається вихованцем Реала, але він був у системі Атлетіко два роки (2005-2007).

Раніше Ігуаїн перейшов у Челсі.

Також повідомлялося, що Реал хоче придбати Азара.

Джерело - http://www.atleticodemadrid.com/noticias/bienvenido-morata.