Барселона зіграє з Реалом – результати жеребкування Кубка Іспанії

За підсумками жеребкування півфіналів Кубка Іспанії Реал і Барселона зіграють один проти одного.

Про це повідомляє AS.

У другій півфінальній парі зійдуться Бетіс і Валенсія. Півфінальні протистояння складаються з двох матчів. Матчі заплановані на 6-е і 27-е лютого.

Фінал відбудеться 25-го травня на стадіоні Бетіса. В чемпіонаті Іспанії Реал і Барселона зіграють 2-го березня.

Нагадаємо, Барселона підписала бразильського захисника.

Також, Конте розповів, чому не захотів тренувати Реал.

Джерело - AS.