Барселона зіграє з Реалом – результати жеребкування Кубка Іспанії

За підсумками жеребкування півфіналів Кубка Іспанії Реал і Барселона зіграють один проти одного.
Про це повідомляє AS.
У другій півфінальній парі зійдуться Бетіс і Валенсія. Півфінальні протистояння складаються з двох матчів. Матчі заплановані на 6-е і 27-е лютого.
Фінал відбудеться 25-го травня на стадіоні Бетіса. В чемпіонаті Іспанії Реал і Барселона зіграють 2-го березня.
Нагадаємо, Барселона підписала бразильського захисника.
Також, Конте розповів, чому не захотів тренувати Реал.
Джерело - AS.