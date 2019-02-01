Конте розповів, чому не захотів тренувати Реал

Відомий італійський фахівець Антоніо Конте восени 2018-го міг очолити мадридський клуб.
Про це розповів сам спеціаліст.
"У мене була можливість очолити Реал, але я вирішив відмовитися від цієї пропозиції. Віддаю перевагу роботі з командою з початку сезону. До того ж в той момент Реал був схожий на гарячу картоплю. Тому я вирішив, що не варто йти туди", – цитує Конте La Gazzetta dello Sport.
Нагадаємо, Антоніо Конте відомий своєю роботою в Ювентусі та Челсі. З лондонського клубу його звільнили влітку 2018-го через незадовільні результати команди.
Джерело - football24.ua.