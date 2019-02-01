Конте розповів, чому не захотів тренувати Реал

Відомий італійський фахівець Антоніо Конте восени 2018-го міг очолити мадридський клуб.

Про це розповів сам спеціаліст.

"У мене була можливість очолити Реал, але я вирішив відмовитися від цієї пропозиції. Віддаю перевагу роботі з командою з початку сезону. До того ж в той момент Реал був схожий на гарячу картоплю. Тому я вирішив, що не варто йти туди", – цитує Конте La Gazzetta dello Sport.