Барселона підписала бразильського захисника

Захисник бразильського Атлетіко Мінейро Емерсон Апаресідо продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє прес-служба "синьо-гранатових".

За перехід бразильця Барселона заплатить Атлетіко Мінейро 12 млн євро. Емерсон стане повноцінним гравцем каталонців лише влітку, а його контракт розрахований на 5 років.

Окрім того, бразильський клуб вирішив не залишати футболіста в команді до літа і віддав його в оренду в Бетіс.

В нинішньому сезоні Емерсон, на якого також претендував Шахтар, зіграв за Атлетіко Мінейро 23 поєдинки, в яких забив 1 гол.

Наразі захисник перебуває у складі збірної Бразилії на Копа Амеріка 2019 U-20, де разом з командою успішно пробився до другого групового раунду.

Нагадаємо, Барселона без проблем переграла Жирону в каталоньскому дербі.

Також, Барселона підписала півзахисника Аякса за 75 млн євро.

Джерело - football24.