Барселона підписала бразильського захисника

Захисник бразильського Атлетіко Мінейро Емерсон Апаресідо продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.
Про це повідомляє прес-служба "синьо-гранатових".
За перехід бразильця Барселона заплатить Атлетіко Мінейро 12 млн євро. Емерсон стане повноцінним гравцем каталонців лише влітку, а його контракт розрахований на 5 років.
Окрім того, бразильський клуб вирішив не залишати футболіста в команді до літа і віддав його в оренду в Бетіс.
В нинішньому сезоні Емерсон, на якого також претендував Шахтар, зіграв за Атлетіко Мінейро 23 поєдинки, в яких забив 1 гол.
Наразі захисник перебуває у складі збірної Бразилії на Копа Амеріка 2019 U-20, де разом з командою успішно пробився до другого групового раунду.
Нагадаємо, Барселона без проблем переграла Жирону в каталоньскому дербі.
Також, Барселона підписала півзахисника Аякса за 75 млн євро.
Джерело - football24.