Екс-голкіпер Шахтаря зізнався, що страждав алкогольною залежністю

Колишній воротар київського Динамо, донецького Шахтаря та харківського Металіста Рустам Худжамов не вживає алкоголь, але так було не завжди.

Про це розповів сам футболіст.

"Я спочатку пити не вмів, потім навчився, потім кинув. Я не вживаю алкоголь вже 11 років. До цього призвів цілий ланцюг ситуацій – коли ти прокидаєшся в огидному стані, без грошей, не знаєш, де в місті твоя машина. Я не сильно буйним був, але швидко спалахував. Найбільш вдале слово: ї***утий. Я міг стрибнути в басейн, спати під клубом, піти спробувати гілку відірвати." - розповів Худжамов.

Нагадаємо, екс-голкіпер Шахтаря назвав Росію агресором.

Також, Данченко перейшов у Єнісей.

Джерело - Вацко Light.