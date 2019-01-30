За перехід в Зеніт Ракицький отримав 5 млн євро

Передплатний бонус Ярослава Ракицького за перехід в пітерський Зеніт з Шахтаря склав п'ять мільйонів євро.
Про це повідомляє Sport.ua.
Український центрбек підписав контракт із Зенітом терміном на 3,5 року.
Крім того, український захисник обійшовся російському клубу в суму від 10 до 12 мільйонів євро. Зарплата Ракицького в Зеніті без різних бонусів, які також передбачені в контракті, становитиме 2,5 мільйона євро.
Захисник вже встиг заявити, що український чемпіонат дуже слабкий і не дуже цікавий.
29-річний Ракицький хотів піти з Шахтаря через непрості стосунки з Паулу Фонсекою і вболівальниками.
Нагадаємо, Фоззі обіцяє зірвати матч збірної, якщо в ній гратиме Ракицький.
А Луческу вважає. що цей трансфер змінить відносини двох країн.
Джерело - sport.ua.