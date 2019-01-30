За перехід в Зеніт Ракицький отримав 5 млн євро

Передплатний бонус Ярослава Ракицького за перехід в пітерський Зеніт з Шахтаря склав п'ять мільйонів євро.

Про це повідомляє Sport.ua.

Український центрбек підписав контракт із Зенітом терміном на 3,5 року.

Крім того, український захисник обійшовся російському клубу в суму від 10 до 12 мільйонів євро. Зарплата Ракицького в Зеніті без різних бонусів, які також передбачені в контракті, становитиме 2,5 мільйона євро.

Захисник вже встиг заявити, що український чемпіонат дуже слабкий і не дуже цікавий.

29-річний Ракицький хотів піти з Шахтаря через непрості стосунки з Паулу Фонсекою і вболівальниками.

Нагадаємо, Фоззі обіцяє зірвати матч збірної, якщо в ній гратиме Ракицький.

А Луческу вважає. що цей трансфер змінить відносини двох країн.

Джерело - sport.ua.