Суперник Шахтаря в Лізі Європи підсилився захисником. ФОТО

Мій профіль

Швед підписав контракт із Селтіком

Сьогодні 20:51 212
Віце-президенту ФФУ загрожує п'ять років тюрми
Сьогодні 16:37 918 1
Левченко у першій трійці на турнірі в Коттбусі
Сьогодні 13:02 637
Ротань засудив перехід Ракицького
Сьогодні 12:09 2286
Мораес врятував Шахтар від ганебної нічиєї
Сьогодні 11:58 1013
Карпати віддали в оренду Карраскаля. ФОТО
Сьогодні 09:47 782
Підгрушна і Джима виступлять на американських етапах Кубка світу
Сьогодні 09:05 1491
Костюк програла екс-українці Заневській
Сьогодні 08:17 870
Знайдено уламки літака на якому летів футболіст Кардіффа
Вчора 19:54 1442
Козлова програла в Таїланді
Вчора 15:09 895
Навколо спорту
Блоги
Божевільний гол Коваленка в товариському матчі. ВІДЕО
Божевільний гол Коваленка в товариському матчі. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 13:57 1246
Скажений данк Михайлюка. Ви будете аплодувати. ВІДЕО
Скажений данк Михайлюка. Ви будете аплодувати. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 07:11 1925
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 20:11 1049
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 19:55 1219
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:46 696
Матч всіх зірок НБА. Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції. ВІДЕО
Матч всіх зірок НБА. Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції. ВІДЕО Валерій Ручка
28.01.2019 07:30 494
Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО
Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО Валерій Ручка
28.01.2019 07:00 741
Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО
Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 20:30 1230
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 46. ВІДЕО
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 46. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 19:48 1631
Морозюк забив автогол за нову команду. ВІДЕО
Морозюк забив автогол за нову команду. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 19:32 2289
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:34 Футбол Алієва звинувачують у побитті екс-дружини. ВІДЕО 65
21:16 Баскетбол Голден Стейт - Філадельфія: онлайн-трансляція матчу НБА 135
20:51 Футбол Швед підписав контракт із Селтіком 212
20:33 Футбол Ротань планує провести прощальний матч 204
20:09 Футбол Суперник Шахтаря в Лізі Європи підсилився захисником. ФОТО 220
19:50 Теніс Стаховський/Менендес-Масейрас — Хуркач/Вальков: пряма онлайн-трансляція 391
19:39 Футбол Шахтар переміг польський Лех на зборах в Туреччині. ВІДЕО 249
19:27 Футбол Манчестер Юнайтед продовжив контракт з Марсьялем до 2024 року 282
19:11 Баскетбол Кліпперс - Лейкерс: онлайн-трансляція дербі міста янголів 336
18:46 Футбол Шахтар переміг чемпіона Польщі на зимовому зборі в Туреччині 482
18:30 Футбол Хацкевич: Соль уже готовий грати, його не треба переучувати 328
18:10 Футбол Російська епідемія в Шахтарі. Захисник гірників перейде в Єнісей 707
17:50 Теніс Стаховський не зміг пробитися у чвертьфінал турніру в Кемпері 233
17:30 Футбол Ротань: Я б із задоволенням пограв у чемпіонаті Полтавщини 400
17:08 Футбол Інтер - Лаціо: онлайн-трансляція матчу Кубка Італії 235
16:50 Бокс Ломаченко зізнався як відноситься до критики 351
16:37 Футбол Віце-президенту ФФУ загрожує п'ять років тюрми 918 1
16:19 Баскетбол Портленд розгромив Юту, Бостон сильніший за Шарлотт. Найкращі моменти дня НБА. ВІДЕО 198
16:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 13837
15:58 ММА Президент UFC: Я згоден з рішенням комісії 293
15:39 Футбол Федецький про перехід Ракицького: Як би не було, треба поважати свій народ 549
15:29 Футбол Вальверде: Барселона мріє виграти всі трофеї 246
15:12 Теніс Марченко не виступить в Будапешті 295
14:53 Бокс Джонс: Усик здатний перемогти Джошуа, Вайлдера і Ф'юрі 1109
14:41 Футбол Пиварич: Це Бог послав мені травму 605

Суперник Шахтаря в Лізі Європи підсилився захисником. ФОТО

Сьогодні 20:09 220 0
Суперник Шахтаря в Лізі Європи підсилився захисником. ФОТО

Німецький Айнтрах придбав захисника французького Монако Альма Туре. "Орли" уклали контракт з грацем до літа 2023 року.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Туре зробить нашу оборону більш гнучкою, і, крім того, у нього хороший потенціал. Ми уважно стежили за ним. Альма - талановитий, а також досить досвідчений футболіст", - розповів спортивний директор німецького клубу Фреді Бобич.

Нагадаємо, Шахтар переміг польський Лех на зборах у Туреччині.

Також, ще один захисник гірників перейде в російський клуб.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()