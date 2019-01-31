Суперник Шахтаря в Лізі Європи підсилився захисником. ФОТО

Німецький Айнтрах придбав захисника французького Монако Альма Туре. "Орли" уклали контракт з грацем до літа 2023 року.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
"Туре зробить нашу оборону більш гнучкою, і, крім того, у нього хороший потенціал. Ми уважно стежили за ним. Альма - талановитий, а також досить досвідчений футболіст", - розповів спортивний директор німецького клубу Фреді Бобич.
#DeadlineDay? Können wir! 😉#SGE pic.twitter.com/yWLXyEAMTN— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 31 січня 2019 р.
Нагадаємо, Шахтар переміг польський Лех на зборах у Туреччині.
Також, ще один захисник гірників перейде в російський клуб.
Джерело - Чемпіон.