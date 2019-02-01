Екс-тренер Арсенала очолить Рух

Винниківський Рух представить нового тренера.

Про це повідомляє Footboom.

За інформацією видання, ним стане Леонід Кучук. Перед білоруським фахівцем стоятиме ​​завдання зберегти прописку в першій лізі і вивести команду в УПЛ за підсумками сезону 2019/20.

Відзначається, що для досягнення другої мети збільшать бюджет клубу і запрошуватимуть футболістів з досвідом виступу в Прем'єр-лізі.

Останнім клубом 59-річного фахівця став Ростов. В Україні він тренував Арсенал і Сталь.

Нагадаємо, лідера першої ліги покинуло троє гравців. А легенда Металіста завершив кар'єру.

Джерело - Footboom.