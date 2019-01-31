Вілліан може перейти до ПСЖ

Півзахисник лондонського Челсі Вілліан в останній трансферний день може змінити клубну прописку.
Про це повідомляє terrikon з посиланням на британську пресу.
Футболістом активно цікавиться Парі Сен-Жермен. Деталі можливої угоди не розкриваються. Журналісти звертають увагу на те, що контракт бразильця з Челсі закінчується.
Також Вілліаном цікавиться іспанська Барселона, та один з китайських клубів.
Нагадаємо, нападник Челсі повернувся в Іспанію.
Також, Езіл відмовився переходити в ПСЖ.
Джерело - terrikon.