Езіл відмовився переходити в ПСЖ

Паризький клуб після травми Неймара почав пошуки підсилення атаки, серед варіантів розглядався і хавбек Арсенала Месут Езіл, проте німець не хоче переходити у ПСЖ на правах оренди,

Про це повідомляє Sueddeutsche.de.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал також пропонував французькому гранду Езіла в обмін на іншого півзахисника Адрієна Рабйо.

До слова, німецький хавбек провів за Арсенал 18 матчів у поточному сезоні у всіх турнірах, Езіл забив 4 голи та віддав 2 гольові передачі.

Раніше паризький клуб придбав півзахисника Зеніту Леандро Паредеса.

Також, ПСЖ розкритикував систему VAR.