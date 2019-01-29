Фоззі: Якщо Ракицького викличуть в збірну України - матч буде зірвано

Учасник групи ТНМК Олександр Фоззі Сидоренко розповів про можливі наслідки виклику в збірну України Ярослава Ракицького після його переходу в Зеніт.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Ракицький... Якісний гравець. На мою думку, якби Луческу не були так потрібні під ліміт центральні захисники з українським паспортом, він міг би грати в середині поля. З таким ударом і пасом він би став в нагоді збірній.

Щодо руки біля серця... Знову, на моє особисте переконання, відкритий противник кращий за тих, хто співає гімн, але "тримає путіна в кишені". Він хоча б не бреше.

Але. Якщо Шевченко викличе його до збірної, гру буде зірвано. В будь-якому місті, гадаю. Мені так шкода, що життя не відповідає сподіванням, але світ звузився. Хто не з нами, той проти нас. Третього не дано", – написав Фоззі.