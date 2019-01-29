Паредес став гравцем ПСЖ

Аргентинський півзахисник Леандро Паредес став гравцем Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ .

24-річний футболіст перебрався з пітерського Зеніту, підписавши контракт до 2023 року. За даними Transfermarkt парижанам гравець обійшовся у близько 47 мільйонів євро.

У поточному сезоні футболіст взяв участь в 22 матчах Зеніту, в яких забив чотири голи і віддав 4 асиста.

Нагадаємо, ПСЖ розкритикував систему VAR.

Також, Неймар через травму пропустить залишок сезону.

Джерело - Офіційний сайт ПСЖ.