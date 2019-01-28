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ПСЖ розкритикував систему VAR. ВІДЕО

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ПСЖ розкритикував систему VAR. ВІДЕО

Парі Сен-Жермен натякнув на несправедливе суддівство в матчі чемпіонату Франції з Ренном.

Про це повідомляє прес-служба клубу на сторінці у Twitter.

Обурення парижан викликало рішення арбітра після грубого фолу форварда бретонців Мбайя Ньянга проти захисника ПСЖ Тіло Керере.

Рефері покарав порушника тільки жовтою карткою. Навіть після перегляду відеоповтору інциденту арбітр не змінив свого рішення. Тепер в Твіттері ПСЖ з'явився запис фолу, а парижани пропонують проголосувати, чи варто було за таке порушення давати червону картку.

Нагадаємо, ПСЖ збирається підписати півзахисника Зеніта.

Також, Павелко розповів коли в Україні почне використовуватися VAR.

Джерело - Чемпіон.

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