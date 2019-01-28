Захисник Динамо буде прооперований та пропустить залишок сезону

Захисник Динамо Йосип Пиварич пропустить залишок сезону УПЛ.

Про це повідомляє Динамо Київ від Шурика.

Травму він отримав у товариському матчі зі Спартою (2:3). 29-річний хорват пошкодив передні хрестоподібні зв'язки коліна, йому зроблять операцію.

Ймовірно, медичне втручання пройде в Мадриді. Відновлення займе 4-5 місяців.

У поточному сезоні футболіст провів 12 матчів у складі київського клубу, у яких зробив 1 асист.

Нагадаємо, що Пиварич може продовжити кар'єру в Іспанії.

Раніше Динамо зацікавилося захисником Андерлехта.

Джерело - Динамо Київ від Шурика.