ПСЖ готовий підписати півзахисника Евертона

Сенегальський півзахисник Евертона Ідрісс Гує перейде в Парі Сен-Жермен

Про це повідомляє Sky Sports.

Сума трансферу складе 30 мільйонів євро і вона може вирости ще на кілька мільйонів за рахунок бонусів. Трансфер гравця повинен відбутися найближчим часом. Раніше англійці відмовлялися продати гравця, але він попросив керівництво клубу не перешкоджати його трансферу.

У нинішньому сезоні 29-річний Гує провів за Евертон 21 матч у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями. Хавбек вже грав у Франції за Лілль.

Раніше паризький клуб придбав півзахисника Зеніту Леандро Паредеса.

Також, ПСЖ розкритикував систему VAR.

Джерело - dynamomania.