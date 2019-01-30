Після відставки Моурінью Погба набрав 10 очок за системою гол + пас

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба відзначився голом у матчі 24-го туру чемпіонату Англії.
Француз реалізував пенальті на 87-й хвилині матчу з Бернлі.
Погба набрав 10 (6 + 4) очок за системою гол + пас у семи іграх АПЛ після відставки Жозе Моурінью.
Актуально: Плюю на всіх: Погба припаркувався на місці для інвалідів
У 20 матчах чемпіонату Англії цього сезону в Погба вже 9 голів і 7 гольових передач. Він показав найкращий результат за голами в чемпіонаті за сезон, обійшовши досягнення в Ювентусі - 8 голів за сезон.
Нагадаємо, Погба визнали найкращим гравцем місяця в Манчестер Юнайтед
Джерело - Чемпіон.