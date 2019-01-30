Після відставки Моурінью Погба набрав 10 очок за системою гол + пас

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба відзначився голом у матчі 24-го туру чемпіонату Англії.

Француз реалізував пенальті на 87-й хвилині матчу з Бернлі.

Погба набрав 10 (6 + 4) очок за системою гол + пас у семи іграх АПЛ після відставки Жозе Моурінью.

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У 20 матчах чемпіонату Англії цього сезону в Погба вже 9 голів і 7 гольових передач. Він показав найкращий результат за голами в чемпіонаті за сезон, обійшовши досягнення в Ювентусі - 8 голів за сезон.

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Джерело - Чемпіон.