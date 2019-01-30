Циганик: Динамо шукає центрального захисника

Ведучий телеканалу 2+2 Ігор Циганик повідомив, що Динамо активно шукає центрального захисника.

Про це він повідомив у програмі Циганик LIVE

"Я знаю точно, що триває пошук центрального захисника. Пошуки йдуть не тільки в Україні, а й за кордоном. Центральний захисник в Динамо може з'явитися до кінця трансферного вікна, тому що Артем Шабанов, на погляд Олександра Хацкевича, істотно поступається у кваліфікації Тамашу Кадару і Микиті Бурді. Сидорчука одного разу спробували на позиції центрального захисника, але більше цього не повторять. А Денис Попов ще досить молодий, щоб на нього розраховувати в серйозних матчах", - сказав журналіст.