Динамо без п'яти гравців поїде на другий збір

Київське Динамо визначилося зі складом на другий навчально-тренувальний збір. Він розпочнеться з 30-го січня і триватиме до 12-го лютого включно.

Олександр Хацкевич візьме з собою 25 гравців, повідомляє dynamo.kiev.ua.

На другий збір відправляться ті ж футболісти біло-синіх, які працювали на першому зборі. Винятком стануть воротар Руслан Нещерет, захисник Денис Попов і півзахисник Георгій Цитаішвілі. Вони приєднаються до юнацької команді Динамо U-19, з якою готуватимуться до матчу плей-офф Юнацької Ліги УЄФА проти туринського Ювентуса.

Крім того, не буде на майбутньому зборі захисника Йосипа Пиварича і нападника Артема Бєсєдіна. Пиварич пошкодив хрестоподібну зв'язку коліна і найближчим часом його прооперують, а другий відновлюється після операції на ахілловому сухожиллю.

Нагадаємо, захисника Динамо прооперують. Тим часом Динамо не цікавиться захисником Андерлехта.

Джерело - dynamo.kiev.ua.