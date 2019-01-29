Шахтар з новачками прилетів на другий збір у Туреччині

Шахтар прибув на другий зимовий збір у Туреччину, де перебуватиме протягом 10 днів. За цей час підопічні Паулу Фонсеки зіграють 5 контрольних матчів.

Про це повідомляє офіційний сайт донецької команди.

Варто зазначити, що з "гірниками" полетіли захисник Валерій Бондаренко, півзахисник Манор Соломон та нападник Данило Сікан.

Воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко, Олег Кудрик, Анатолій Трубін;

Захисники: Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Іван Ордець, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Валерій Бондаренко, Ісмаїлі;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Максим Малишев, Сергій Болбат, Михайло Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрік, Дентінью, Фернандо, Веллінгтон Нем, Манор Соломон, Тайсон;

Нападники: Жуніор Мораес, Оларенваджу Кайоде, Данило Сікан.

Нагадаємо, Ракицький перейшов у Зеніт.

Також, Ракицький попрощався з Шахтарем.

Джерело - Шахтар.