Мораес готовий взяти українське громадянство

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораес готовий змінити громадянство заради збірної України.
Про це розповів Ігор Циганик в ефірі Циганик Live.
За інформацією журналіста, Мораес саме зараз потрібен команді Андрія Шевченка. Це пов'язано з тим, що на перших зборах київського Динамо отримав травму Артем Бєсєдін, а Роман Яремчук в Генті грає на лівому фланзі атаки.
В Україні Мораес грає із літа 2012 року. Першим клубом для бразильця став донецький Металург. Згодом Жуніор перейшов у Динамо, а вже влітку минулого року відбувся його скандальний перехід у склад Шахтаря.
Нагадаємо, Ракицький перейшов у Зеніт.
Також, Ракицький попрощався з Шахтарем.
Джерело - Чемпіон.