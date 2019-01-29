Мораес готовий взяти українське громадянство

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораес готовий змінити громадянство заради збірної України.

Про це розповів Ігор Циганик в ефірі Циганик Live.

За інформацією журналіста, Мораес саме зараз потрібен команді Андрія Шевченка. Це пов'язано з тим, що на перших зборах київського Динамо отримав травму Артем Бєсєдін, а Роман Яремчук в Генті грає на лівому фланзі атаки.

В Україні Мораес грає із літа 2012 року. Першим клубом для бразильця став донецький Металург. Згодом Жуніор перейшов у Динамо, а вже влітку минулого року відбувся його скандальний перехід у склад Шахтаря.

Нагадаємо, Ракицький перейшов у Зеніт.

Також, Ракицький попрощався з Шахтарем.

Джерело - Чемпіон.