Екс-гравець Шахтаря підтримав Ракицького

Колишній півзахисник Шахтаря Віталій Віценець підтримав захисника Ярослава Ракицького, який перейшов у пітерський Зеніт.

Слова пыдтримки Віталій написав на своїй сторінці у Instagram.

"Спасибі за 9 з половиною років і за всі 326 матчі. Удачі тобі, брат, в Зеніті. З твоїм характером і харизмою вболівальники тебе підтримають і полюблять. Упевнений, ти принесеш багато користі команді і клубу. Нових перемог і трофеїв. Дерзай! А всім цим критикам закрий рот своєю надійною і яскравою грою. Вірю, що ти ще повернешся ", - написав Віценець.