Екс-гравець Шахтаря підтримав Ракицького

Колишній півзахисник Шахтаря Віталій Віценець підтримав захисника Ярослава Ракицького, який перейшов у пітерський Зеніт.
Слова пыдтримки Віталій написав на своїй сторінці у Instagram.
"Спасибі за 9 з половиною років і за всі 326 матчі. Удачі тобі, брат, в Зеніті. З твоїм характером і харизмою вболівальники тебе підтримають і полюблять. Упевнений, ти принесеш багато користі команді і клубу. Нових перемог і трофеїв. Дерзай! А всім цим критикам закрий рот своєю надійною і яскравою грою. Вірю, що ти ще повернешся ", - написав Віценець.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Спасибо за 9.5 лет и за все 326 матчей!👏🏽 Удачи тебе, брат, в «Зените»! С твоим характером, с твоей харизмой, болельщики тебя поддержат и полюбят! Уверен, ты принесёшь много пользы команде и клубу! Новых побед и трофеев! Дерзай! А всем этим критикам, закрой рот своей надежной и яркой игрой! Ps: верю, что ты ещё вернёшься!🧡🖤⚒
Нагадаємо, Ракицький перейшов у Зеніт.
Також, Ракицький попрощався з Шахтарем.
Джерело - Чемпіон.