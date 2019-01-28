Динамо не цікавиться Враньєшом

Київське Динамо не цікавиться захисником Андерлехта Огнєном Враньєшом.
Про це повідомляє прес-служба Динамо.
"Київське Динамо ніколи не цікавилося і в даний момент не цікавиться зазначеним футболістом. Мало того, з огляду на скандальну репутацію Враньєша, ми вважаємо, що поширення подібної інформації в ЗМІ шкодить іміджу нашого клубу", - заявила прес-служба київського клубу.
Нагадаємо, Динамо зацікавилося захисником Андерлехта.
Також, Пиварич може продовжити кар'єру в Іспанії.
Джерело - Dynamomania..