Ракицький про перехід у Зеніт: Я дуже щасливий

Український захисник Ярослав Ракицький щасливий перейти з Шахтаря в Зеніт.

Слова захисника цитує пресс-служба пітерців.

"Я дуже щасливий. Я перейшов з однієї топ-команди в іншу. Буду робити все, що від мене залежить і викладатися на полі на всі сто відсотків заради команди.

З Толіком (прим. Анатолієм Тимощуком) я весь час на зв'язку. Луческу мені подзвонив кілька днів тому. Він запевнив мене в тому, що Зеніт - команда дуже високого рівня, що тут шикарні умови, стадіон і все інше.

Я чув дуже багато про Зеніт і його вболівальників і хочу відчути їх підтримку на футбольному полі. Буду битися на полі і за них теж. Тут у мене живе мій рідний батько, вже більше 20 років. Я прилітав до нього в гості", - сказав Ракицький.

Нагадаємо, що Ракицький отримуватиме вражаючу зарплату в Петербурзі.

Раніше Шахтар опублікував відео всіх голів Ракицького за команду.

Джерело - Офіційний сайт Зеніта.