Львів може прийняти матч Шахтаря в Лізі Чемпіонів

Поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та Ліоном може відбутись у Львові на стадіоні Арена Львів.

Повідомляє сайт Футбол Україна.

Про це заявив виконуючий обов'язки директора стадіону Юрій Майборода, котрий розповів, що в нього вже дізнавались з Федерації футболу України про те, чи зможе арена прийняти вищезгаданий поєдинок, а вже завтра повинен прибути та оцінити стан поля один з агрономів клубу.

Також Майборода відзначив, що Арена Львів готова прийняти цей матч, якщо отримає відповідне фінансування.

Нагадаємо, Ліон не хоче летіти в Україну через воєнний стан.

Раніше, Манчестер Сіті та Ліон розіграли результативну нічию в поєдинку суперників Шахтаря.

Актуально: матч Ворскла - Арсенал перенесли до Києва через воєнний стан в Україні.

Джерело - Футбол Україна.