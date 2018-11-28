Ліон не хоче летіти в Україну через воєнний стан

Власник Ліона Жан-Мішель Ола ще думає, чи відправиться його команда в Україну на матч з Шахтарем в заключному турі Ліги чемпіонів через воєнний стан.

Про це повідомив сам власник французького клубу.

"Матч Арсеналу в Україні перенесено. Ми не знаємо, чи відправимося до Україні, з огляду на політичну ситуацію. Важко знайти літак, щоб відправитися туди. УЄФА прийме рішення", - сказав Ола.

Нагадаю, що матч запланований на 12 грудня в Харкові.

Раніше радник голови Харківської ОДА Сергій Стороженко заявив, що немає ніяких передумов, щоб скасовувати спортивні змагання або інші заходи, до яких звикли харків'яни, а харків'яни не відчують змін, які порушували б їх права.

До слова, донецький Шахтар у фантастичному матчі вирвав перемогу над Гоффенгаймом та вирішить долю путівки в плей-офф Ліги чемпіонів у матчі проти Ліона.

Нагадаємо, Баварія у Мюнхені розтрощила Бенфіку.

Раніше, Аякс легко переграв АЕК у Лізі чемпіонів.

А Вікторія у Москві здобула перемогу над ЦСКА.

Джерело - ua-football.