Мій профіль

Берінчику набридла промоутерська компанія Кличків. ВІДЕО

Сьогодні 15:06 2875
Головний тренер Карпат покинув команду
Сьогодні 11:17 2440
Дубль Тайсона приніс перемогу Шахтареві над Гоффенгаймом у Лізі чемпіонів
Вчора 23:53 1699
Матч Ворскла - Арсенал перенесли до Києва через воєнний стан в Україні
Вчора 22:33 948
Гоффенгайм - Шахтар: стартові склади команд
Вчора 21:16 3402 2
Динамо — Андерлехт: пряма онлайн-трансляція юнацької Ліги УЄФА
Вчора 17:59 1430
Збірна України оприлюднила склад на першу гонку в Поклюці. ФОТО
Вчора 14:49 1116
Міністр спорту Жданов зробив офіційну заяву, щодо проведення спортивних заходів в Україні. ФОТО
Вчора 12:43 825
Гоффенгайм — Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Вчора 10:47 1192
Чи зніметься Світоліна для чоловічого журналу 2018 року? Букмекери приймають ставки
Вчора 09:59 1325
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:21 Футбол Атлетіко переграло Монако та вийшло до плей-оф Ліги Чемпіонів 73
21:56 Футбол Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей 134
21:40 Шахи Карлсен обіграв Каруану і захистив звання чемпіона світу 194
21:30 Теніс Страхова вийшла в чвертьфінал турніру ITF в Індії 157
21:11 Футбол Трансляція: Ворскла - Арсенал - дивитися онлайн 29.11.2018 192
21:01 Футбол Коноплянка у стартовому складі Шальке на матч Ліги Чемпіонів проти Порту 234
20:54 Футбол Арсенал оголосив заявку на матч з Ворсклою. Емері взяв 9 гравців юнацької команди. ФОТО 308
20:45 Біатлон Джима розповіла, чому пропустить естафету на першому етапі кубку світу 429
20:42 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 143714
20:26 Футбол Ворскла виїхала до Києва. ФОТО 367
20:17 Футбол Трансляція: Астана - Динамо - дивитися онлайн 29.11.2018 443
20:03 Футбол Хацкевич: Усе вирішуватиметься завтра на футбольному полі 526
19:49 Футбол ФФУ перенесла нагородження найкращих гравців року через воєнний стан 208
19:36 Футбол Челсі втратив головну зірку перед матчем з ПАОКом. ВІДЕО 237
19:24 Теніс Ястремська виступить на престижному турнірі в Австралії 254
19:01 ММА Мак-Грегора позбавили водійських прав на півроку за перевищення швидкості 216
18:46 Футбол Сачко: Ми готувалися в штатному режимі 192
18:27 Інше Виховання по-російські: тренер вдарив учня ногою в голову за помилку під час тренування. ВІДЕО 822
18:13 Футбол Фанати Арсенала зможуть використовувати свої білети на Олімпійському 255
17:57 Футбол Лідер Реалу пропустив матч з Ромою через неповагу до тренера 817
17:40 Футбол Екс-форвард Динамо: Цей негідник і недоумок Саакашвілі посадив мене 1006
17:29 Футбол Роналду побив черговий суперрекорд 1346
16:59 Бокс Берінчик: Ломаченко - найкращий тренер світу 924
16:44 Футбол Селезньов може покинути Акхісар через порушення дисципліни 316
16:25 Футбол Фанати Арсенала проти перенесення матчу з Ворсклою до Києва 827

Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей

Сьогодні 21:56 134 0
Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей

Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.

Про це повідомляє glavcom.ua.

Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.

Суд Рима заарештував € 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п'яти підозрюваних у даній справі.

За даними джерела, інтерес римської прокуратури до власника Сампдорії виник під час трансферу півзахисника Педро Обіанга в англійський Вест Гем влітку 2015-го року. Після продажу Обіанга з казни італійського клубу зникло € 1,2 млн.

За версією представників Фінансової гвардії Італії, ці гроші були використані при помилкових рахунках-фактурах компаній Ферреро, а також для фінансування двох фільмів, створених двома іншими компаніями, що посилаються на Ферреро.

Власника клубу можуть визнати винним у розтраті, шахрайстві та використанні неправдивих рахунків-фактур, відмиванні грошей і використання коштів, активів або інших благ незаконного походження.

Ферреро став власником Сампдорії у 2014 році. Навесні 2017-го він був відсторонений від посади президента клубу, адже за італійськими законами це місце не може займати людина, яка перебуває під слідством. 

Нагадаємо, екс-гравець Арсеналу проведе 50 діб за ґратами.

Також, російського мільярдера і власника Монако заарештували за підозрою в корупції.

Джерело - glavcom.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()