Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей

Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.

Про це повідомляє glavcom.ua.

Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.

Суд Рима заарештував € 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п'яти підозрюваних у даній справі.

За даними джерела, інтерес римської прокуратури до власника Сампдорії виник під час трансферу півзахисника Педро Обіанга в англійський Вест Гем влітку 2015-го року. Після продажу Обіанга з казни італійського клубу зникло € 1,2 млн.

За версією представників Фінансової гвардії Італії, ці гроші були використані при помилкових рахунках-фактурах компаній Ферреро, а також для фінансування двох фільмів, створених двома іншими компаніями, що посилаються на Ферреро.

Власника клубу можуть визнати винним у розтраті, шахрайстві та використанні неправдивих рахунків-фактур, відмиванні грошей і використання коштів, активів або інших благ незаконного походження.

Ферреро став власником Сампдорії у 2014 році. Навесні 2017-го він був відсторонений від посади президента клубу, адже за італійськими законами це місце не може займати людина, яка перебуває під слідством.

Нагадаємо, екс-гравець Арсеналу проведе 50 діб за ґратами.

Також, російського мільярдера і власника Монако заарештували за підозрою в корупції.

Джерело - glavcom.ua.