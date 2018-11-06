Російського мільярдера і власника Монако заарештували за підозрою в корупції

Російський бізнесмен Дмитро Риболовлєв був заарештований вранці шостого листопада по запиту прокуратури Монако.
Про це повідомляє glavnoe.ua, з посиланням на Le Monde.
За даними газети, бізнесмена підозрюють у корупції і торгівлі впливом. В його будинку в Монте-Карло проведені обшуки.
Бізнесмена затримали за кілька годин до домашнього матчу Монако в Лізі чемпіонів проти Брюгге.
Нагадаємо, Анрі очолив Монако.
Також, Анрі провів перше тренування на чолі Монако.
Раніше, з'являлася інформація, що Риболовлєв продає Монако.
Джерело - glavnoe.ua.