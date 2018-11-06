Російського мільярдера і власника Монако заарештували за підозрою в корупції

Російський бізнесмен Дмитро Риболовлєв був заарештований вранці шостого листопада по запиту прокуратури Монако.

Про це повідомляє glavnoe.ua, з посиланням на Le Monde.

За даними газети, бізнесмена підозрюють у корупції і торгівлі впливом. В його будинку в Монте-Карло проведені обшуки.

Бізнесмена затримали за кілька годин до домашнього матчу Монако в Лізі чемпіонів проти Брюгге.

Нагадаємо, Анрі очолив Монако.

Також, Анрі провів перше тренування на чолі Монако.

Раніше, з'являлася інформація, що Риболовлєв продає Монако.

Джерело - glavnoe.ua.