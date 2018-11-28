Трансляція: Ворскла - Арсенал - дивитися онлайн 29.11.2018

Не пропустіть матч Ліги Європи Ворскла - Арсенал онлайн. Матч відбудеться 29.11.2018. Початок - 20:50

Трансляцію Ворскла - Арсенал дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Ворскла - Арсенал: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1.

Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру ЛЄ Ворскла - Арсенал онлайн можна дивитися на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

Також: Трансляція: Астана - Динамо - дивитися онлайн 29.11.2018

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Ворскла - Арсенал, матчу УПЛ можна починаючи з 19:55, а стартовий свисток пролунає о 20:00.

Раніше повідомлялося, що Берінчику набридла промоутерська компанія Кличків. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.