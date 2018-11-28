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Трансляція: Астана - Динамо - дивитися онлайн 29.11.2018

Сьогодні 20:17 444 0
Трансляція: Астана - Динамо - дивитися онлайн 29.11.2018

Не пропустіть матч Ліги Європи Астана - Динамо онлайн. Матч відбудеться 29.11.2018. Початок - 17:50

Трансляцію Астана - Динамо дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Астана - Динамо: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1. 

  Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру ЛЄ Астана - Динамо онлайн можна дивитися на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

  Також: Футбол 2 онлайн - пряма трансляція

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Астана - Динамо, матчу УПЛ можна починаючи з 17:45, а стартовий свисток пролунає о 17:50.

Раніше повідомлялося, що Берінчику набридла промоутерська компанія Кличків. ВІДЕО

 

Джерело - Чемпіон.

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