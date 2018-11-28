Берінчику набридла промоутерська компанія Кличків. ВІДЕО

Про це розповів сам боксер.
За словами Берінчика, його не влаштовують великі перерви між боями та повільне просування до чемпіонського поєдинку.
"Перерви між боями по півроку. Я нічого не можу поміняти, мій тренер також. Якщо підводити від бою до бою, від раунду до раунду, то можна вивести на чемпіонський бій. А коли я сиджу півроку і нічого не роблю, або просто тренуюся, або займаюся повсякденною життєвою діяльністю, то складно набирати постійно оберти", - сказав Берінчик.
30-річний Денис Берінчик є срібним медалістом Олімпіади-2012 у Лондоні у категорії до 64 кг. На професійному ринзі виступає за промоутерську компанію Володимира та Віталія Кличків - K2 Promotions.
Серед профі боксер дебютував у 2015 році, та за того часу провів дев’ять боїв, у яких здобув перемоги. У 2017 році здобув другорядний титул WBO Oriental.
Нагадаємо, Ломаченку до бою допомагає готуватися росіянин.
Була інформація, що Бурсак битиметься наприкінці грудня.
Джерело - Чемпіон.