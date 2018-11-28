Ворскла виїхала до Києва. ФОТО

Полтавська Ворскла відправилася до Києва на матч з лондонським Арсеналом.
Про це повідомляє Twitter полтавців.
Не чекаючи остаточного рішення УЄФА команда вирушила до Києва.
Не чекаючи на остаточне рішення #УЄФА щодо місця проведення гри з #Арсенал`ом, команда вирушила в напрямку Києва ... 😥#FCVP #UEL #Poltava #Полтава #Ворскла pic.twitter.com/QaYkgdtw1P— ФК Ворскла (@vorsklacomua) November 28, 2018
Нагадаємо, УЄФА переніс матч Ворскла - Арсенал з Полтави до Києва. Ворскла намагалася повернути гру до Полтави, однак схоже, що матч все ж відбудеться в Києві.
У той же час, фанати Арсенала проти перенесення матчу з Ворсклою до Києва.
Джерело - Чемпіон.