Ворскла виїхала до Києва. ФОТО

Полтавська Ворскла відправилася до Києва на матч з лондонським Арсеналом.

Про це повідомляє Twitter полтавців.

Не чекаючи остаточного рішення УЄФА команда вирушила до Києва.

Нагадаємо, УЄФА переніс матч Ворскла - Арсенал з Полтави до Києва. Ворскла намагалася повернути гру до Полтави, однак схоже, що матч все ж відбудеться в Києві.

У той же час, фанати Арсенала проти перенесення матчу з Ворсклою до Києва.

Джерело - Чемпіон.