Сачко: Ми готувалися в штатному режимі

Головний тренер Ворскли, Василь Сачко, розповів, що команда готувалася в звичайному режимі.

Про це повідомляє офіційний сайт Ворскли.

"Ми готувалися в штатному режимі. Після нашої першої зустрічі "Арсенал" не змінився, все такий же сильний. Стежили за його іграми в англійській Прем’єр-лізі. Внесли корективи погодні умови, тому готувалися й на штучному газоні. Але на рівень готовності це не вплинуло", - заявив коуч.

Також, Сачко розповів про кадрові зміни.

"Якубу, на жаль, не зможе взяти участі у грі. Те ж саме стосується Кравченка, Кобахідзе і Васіна. Чижов працює у загальній групі. Склад визначимо завтра. За час виступів у Лізі Європи Ворскла набула важливого досвіду. Подекуди могли не лише звести важливі матчі внічию, а й перемогти. І це хороший багаж для наших футболістів", - підкреслив Сачко.