Лідер Реалу пропустив матч з Ромою через неповагу до тренера

Лідер мадридського Реалу, Іско, пропустив гру Ліги Чемпіоноів з Ромою через конфлікт з тренером.

Про це повідомляє football24.ua, з посиланням на AS.

За версією видання, 26-річний хавбек проявив неповагу до головного тренера "вершкових" Сантьяго Соларі за кілька днів до матчу. Через цей інцидент наставник вирішив не вносити Іско до заявки на матч.

Після гри в Римі Соларі заявив, що Іско не потрапив до складу через спортивну конкуренцію.

Нагадаємо, перемога над Ромою гарантувала Реалу путівку в плей-офф Ліги чемпіонів.

Також, Іско не задоволений своїм положенням в Реалі.

Джерело - football24.ua.