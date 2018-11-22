Лідер Реала незадоволений своїм положенням в команді

Півзахисник мадридського Реала, Іско, незадоволений своїм поточним становищем в команді.
Про це повідомляє sports.ua, з посиланням на Марса.
Іспанець розраховує в найближчий час отримати місце в стартовому складі, в іншому випадку він готовий залишити клуб.
Іско задоволений своєю формою і вважає, що готовий повернутися до стартового складу, звідки його прибрав Сантьяго Соларі, коли очолив команду.
Нагадаємо, Іско госпіталізовували через загострення апендикса.
Також, Бейл відновився після травми.
Джерело - sport.ua.