Лідер Реала незадоволений своїм положенням в команді

Півзахисник мадридського Реала, Іско, незадоволений своїм поточним становищем в команді.

Про це повідомляє sports.ua, з посиланням на Марса.

Іспанець розраховує в найближчий час отримати місце в стартовому складі, в іншому випадку він готовий залишити клуб.

Іско задоволений своєю формою і вважає, що готовий повернутися до стартового складу, звідки його прибрав Сантьяго Соларі, коли очолив команду.

Нагадаємо, Іско госпіталізовували через загострення апендикса.

Також, Бейл відновився після травми.

Джерело - sport.ua.